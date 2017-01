Russia mette al bando la app di LinkedIn

Governo Mosca ha chiesto a Apple e Google di rimuoverla da store

I russi non possono più scaricare l’applicazione di LinedIn sui propri smartphone e tablet. Il governo di Mosca, come riportato dal New York Times, ha infatti chiesto a Apple e Google di rimuovere la app dai propri negozi di online. La richiesta è arrivata ad alcune settimane di distanza dal blocco del sito di LinedIn in Russia, a seguito della sentenza di una corte locale secondo cui il social network viola la legge russa sulla protezione dei dati, che richiede di memorizzare le informazioni sugli utenti russi in server ubicati all’interno del Paese.

Un portavoce di LinkedIn ha confermato la rimozione della app dagli store di applicazioni di Google e Apple. “Siamo delusi dal blocco di LinkedIn operato dal Roskomnadzor“, il regolatore russo delle tlc, ha dichiarato la società al sito Recode. Tale scelta “nega l’accesso ai nostri membri in Russia e alle società che usano LinkedIn per far crescere il proprio business”. La rimozione di Linkedin è avvenuta a breve distanza dalla rimozione della app del New York Times dalla versione cinese dell’App Store di Apple, dovuta a una richiesta del governo di Pechino.

(ANSA).