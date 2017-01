Pop Vicenza e Veneto Banca, rimborsi del 15% per 175mila soci

Si alza il velo sul piano ristori messo a punto congiuntamente dalla Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca, piano destinato ai risparmiatori che hanno perso tutti o gran parte dei loro risparmi nel default delle due ex popolari venete. A Padova, in un incontro che per la prima volta vede riuniti i vertici di entrambe le banche – per la Vicenza il presidente Gianni Mion, l’amministratore delegato Fabrizio Viola, il vicedirettore generale vicario Iacopo De Francisco; per Veneto Banca il presidente Massimo Lanza, l’ad e direttore generale Cristiano Carrus -, segnale inequivocabile, questa riunione, che oramai le strade dei due istituti percorreranno da oggi in poi un tracciato unico destinato alla fusione, viene presentata oggi una Offerta di Transazione che può contare su un ammontare spendibile di 600 milioni di euro e che interesserà circa 175mila soci, poco meno di 100mila clienti della Popolare di Vicenza e circa 75mila clienti di Veneto Banca, più o meno l’85% di tutti gli azionisti delle due banche (204mila).

Popolare Vicenza e Veneto Banca, pronto il rimborso per 175mila soci

Si tratta dei soci individuati come maggiormente penalizzati, ovvero gli scavalcati nelle richieste di vendita, chi ha acquistato azioni negli ultimi 7 anni, che ha partecipato agli ultimi due aumenti di capitale, chi ha comprato titoli con una Mifid non corretta (la cui non correttezza sia stata comprovata dalle ispezioni della Vigilanza).

L’offerta di transazione, progetto sperimentale all’avanguardia, prevede, nelle sue linee guida, un rimborso del 15% circa del valore dell’azione al momento dell’acquisto. Ma la percentuale potrebbe essere superiore: ad essa, infatti, saranno aggiunte offerte commerciali dedicate, a condizioni favorevoli sul lato raccolta e sul lato impieghi, offerte che potranno far lievitare la percentuale rimborsata fino al 30%. Unico “obbligo” in cambio del rimborso è quello di ottenere dal socio la rinuncia a portare avanti qualsiasi azione legale nei confronti dell’istituto di riferimento.

L’ANALISI

Un piano doloroso ma necessario per la fusione

Ci sono tre mesi di tempo per prendere in esame e accettare o meno l’offerta. Mesi in cui tutto il front office delle due banche è mobilitato per fornire ogni tipo di informazione al cliente (proprio in questi giorni Viola e Carrus stanno incontrando tutti i dirigenti di filiale). I rimborsi, poi, saranno esentasse e potranno essere evasi in poche settimane. I 600 milioni di euro a disposizione verranno divisi tra la Popolare di Vicenza e Veneto Banca secondo un principio di par condicio, destinando a ciascun istituto una somma in funzione dei milioni di azioni acquistate, al netto delle vendite, in un determinato orizzonte temporale.

L’obiettivo del piano rimborsi di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza è chiaro: nell’immediato invogliare i soci a mantenere il conto corrente e far ripartire gli investimenti, in seconda battuta ridurre i contenziosi e il rischio cause, in terza battuta riacquistare fiducia, riallacciare i fili con il territorio, recuperare raccolta e clientela e tornare a mostrare stabilità e credibilità sul mercato.

Il successo dell’operazione ristori è legato, però, a una adesione alta; soltanto se si arriva all’incirca all’80% di “sì” all’offerta transativa il piano potrà avere l’effetto sperato. Su questa percentuale, comunque, le due banche mostreranno flessibilità. I prossimi tre mesi saranno un vero banco di prova, tanto più che non c’è solo la partita dei rimborsi, ma anche quella del piano di fusione tra i due istituti veneti, la cui prima fase di studio dovrebbe chiudersi entro il 31 gennaio.

Katy Mandurino, Il Sole24Ore