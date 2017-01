Per la Bce più difficile ignorare i critici del Qe

Un balzo brusco e inatteso. Il salto dell’inflazione di Eurolandia all’1,1% a dicembre, dallo 0,6% di novembre apre molti interrogativi su quali scenari si aprano ora sul fronte dei prezzi e quali riflessi potranno esserci sulla politica monetaria della Banca centrale europea.

Nell’immediato, i numeri di ieri non cambiano molto. Il balzo di 0,5 punti percentuali è legato all’andamento dei prezzi dell’energia e, in parte, a quello dei prodotti alimentari non lavorati. L’inflazione di fondo non dà in realtà segnali di voler cambiare marcia: l’indice core, è vero, è salito dello 0,9%, in accelerazione dallo 0,8% di novembre, ma si è trattato – come ha spiegato Fabio Fois di Barclays in una nota – dell’effetto di tariffe aeree (in Italia) e di pacchetti turistici (in Germania e in Italia). Un incremento di prezzi stagionale, quindi, e per questo motivo passeggero, che si è riflesso sulla modesta accelerazione dei prezzi dei servizi (+1,2%, dall’1,1% di novembre). I prezzi dei beni industriali non energetici – quelli peraltro che più sono aperti alla concorrenza internazionale – continuano invece a muoversi molto lentamente: +0,3% annuo, come a novembre (e a ottobre, a settembre, ad agosto).

Eurolandia è quindi di fronte a qualcosa di ampiamente previsto. Il modesto rialzo dei prezzi energetici è un effetto più statistico che reale, e in ogni caso non ha nulla ha vedere con l’inflazione: spinge l’indice, e lo fa apparire in accelerazione, per l’importanza che l’energia ricopre nei consumi (e nell’economia nel suo complesso), ma non c’è

alcun aumento generalizzato dei prezzi.

È piuttosto una variazione dei prezzi relativi, che potrebbe avere effetti importanti, per esempio nella composizione dei consumi, se diventasse più intenso in futuro. Eurolandia (e non solo) ha tratto grande beneficio dalla passata riduzione dei prezzi energetici, che – a parità di reddito, non sempre garantita – ha liberato risorse a favore di altri prodotti e altri settori. Ora questo effetto inverte la marcia anche se al momento le variazioni non sono allarmanti; per quanto la “bolletta” energetica sia aumentata del 2,5% in un anno in un dicembre ovunque relativamente mite nelle temperature.

Nulla quindi dovrebbe cambiare, al momento, nella politica monetaria. I critici dell’attuale orientamento della Bce diventeranno però più sicuri di sé, e probabilmente spingeranno il board a essere un po’ più cauto. Non è chiaro, infatti, dove possano spingersi d’ora in poi le aspettative di inflazione. Sono aumentate in tutto il mondo, su imitazione di quanto sta accadendo negli Usa dopo la svolta – finora solo annunciato – della presidenza Trump; ma finora i dati statistici non sostenevano questa tendenza, almeno in Eurolandia.

Ora diverse cose stanno cambiando, insieme e più dei prezzi dell’energia. L’euro sta perdendo terreno: l’accelerazione, sia pure modesta, della stretta della Fed lo ha spinto quasi alla parità con il dollaro. Il cambio effettivo – una media verso le principali valute – è più lento, ma sembra aver anch’esso puntato verso il basso: è ora ai minimi da un anno. Questa flessione, se dovesse continuare, potrebbe portare a un aumento dei prezzi all’importazione che si avvertirà, però, innanzitutto sul petrolio; e non certo nell’immediato, come mostra l’andamento dei prezzi dei prodotti industriali.

Potrebbero però muoversi le aspettative, soprattutto quelle di mercato a cui la Bce ha dato più importanza rispetto a quanto abbia fatto la Fed. Nel recente passato ci sono state fasi in cui le aspettative dei prezzi sembravano in “sintonia” con l’andamento del greggio. Si tratta ora di capire se il fenomeno si ripresenterà.

Una ripresa delle aspettative di inflazione – che per ora sono ancora basse, anche se in rialzo – potrebbe accendere qualche spia sul pannello di controllo della Bce, che ha oggi un orientamente ultraespansivo. Mancano però al momento segnali veri che possano dare preoccupazioni.

Sarebbe quindi un po’ una sorpresa se nella riunione del 19 gennaio dovesse cambiare – in assenza di fatti nuovi – la valutazione del presidente della Bce Mario Draghi, che nelle ultime conferenze stampa non ha dato grande importanza al “rincaro” del petrolio, pur sottolineando l’incertezza sui suoi effetti: sarà un balzo isolato dell’indice, ci saranno anche effetti secondari (sui trasporti, per esempio); o saranno coinvolti tutti i prezzi? Troppo presto, ora, per saperlo.

Riccardo Sorrentino, Il Sole24Ore