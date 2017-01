Su Telegram si possono cancellare i messaggi inviati due giorni prima

Su Telegram cancellare i messaggi inviati di recente è già una realtà. Tra le novità dell’ultimo aggiornamento c’è proprio l’opzione per eliminare da ogni chat o gruppo tutti i messaggi mandati entro le 48 ore prima, in modo che nessuno li possa più vedere.

Telegram ha così anticipato il diretto concorrente Whatsapp che stava già lavorando a un’opzione simile. Alcune settimane fa era filtrata la notizia che l’app stesse testando il tasto “Revoke” per poter cancellare i messaggi inviati, ma non ancora letti.

È però arrivato prima Telegram che ha introdotto questa possibilità nella nuova versione 3.16 dell’applicazione. Ma come riportato sul blog dell’app di messaggistica questa è soltanto una delle diverse novità dell’ultimo aggiornamento.

Tra le altre cose è comparsa nelle Impostazioni la voce per controllare quanto traffico dati è stato consumato tramite Telegram. Per quanto riguarda l’utilizzo quotidiano dell’app sono stati apportati alcuni miglioramenti: viene ricordata la posizione di scorrimento anche quando si passa da una chat all’altra e i messaggi dello stesso mittente sono raggruppati.

La Stampa