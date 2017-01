La Casa Bianca sceglie Clayton, alla Sec un avvocato d’affari per vigilare su Wall Street

È stato l’avvocato di Goldman Sachs e Barclays. Ora è chiamato a vigilare anche sul loro operato, paventando un possibile conflitto di interesse. Donald Trump ha nominato Jay Clayton come futuro capo della Sec, l’authority di vigilanza della Borsa di Wall Street. Una scelta di discontinuità rispetto all’amministrazione uscente di Barack Obama.

Clayton succederà a Mary Jo White che si era distinta per aver messo sotto torchio diverse società quotate in un’ottica di trasparenza nei confronti degli azionisti. Soprattutto al fine di evitare tracolli simili a quello della banca d’affari Lehman Brothers del 2008. Clayton è l’ultimo nominato scelto da Trump con forti agganci a Wall Street.E ciò sembra avere il sapore della beffa, visto che il prossimo presidente degli Stati Uniti ha giocato una campagna elettorale tutta contro l’establishment finanziario-economico accreditandosi come l’uomo di Main Street, della strada. La scelta di Clayton è in continuità con quella del nuovo segretario al Tesoro Steven Mnuchin (ex Goldman Sachs anche lui).

Con quella di Gary Cohn, l’ex presidente di Goldman Sachs che guiderà il consiglio economico nazionale. E dell’investitore Wilbur Rosso, designato come segretario al commercio. Clayton è partner dello studio associato Sullivan&Cromwell LLP, dove ha lavorato anche alla quotazione del colosso cinese dell’ecommerce Alibaba.

Il Corriere