Bankitalia, entro gennaio capogruppo Bcc

Scelte adesioni con ok bilanci. Non ritardare concentrazioni

La Banca d’Italia “ritiene opportuno che gli intermediari che intendono assumere il ruolo di capogruppo ne diano comunicazione entro gennaio 2017 sia alla stessa Banca d’Italia che all’intero sistema delle Bcc“, nonostante ci sia tempo fino a maggio 2018 per presentare le istanze (18 mesi dall’emanazione, a novembre 2016) delle norme attuative. In una comunicazione ai capi filiale la vigilanza “raccomanda” anche agli istituti di deliberare “a quale gruppo intendano aderire” con l’approvazione dei bilanci 2016 e a darne comunicazione “entro 10 giorni”. Via Nazionale esorta anche il credito cooperativo a “strutturare per tempo i percorsi più idonei e sicuri” e a “non ritardare le operazioni di concentrazione”.

