Audio, video, giochi: tutte le novità di Sony

Presentato al Ces di Las Vegas un innovativo televisore che usa lo schermo anche come altoparlante. E intanto la PlayStation vende 6 milioni di esemplari solo a Natale

Kazuo Hirai, presidente di Sony, racconta che in Giappone c’è una parola per indicare lo stupore di fronte a una sorpresa: Kando. Da anni è un mantra per l’azienda, e anche stavolta al Ces di Las Vegas diventa il filo conduttore della presentazione. Che stupisce per concentrazione e brevità: quasi un haiku se confrontata alle lunghe narrazioni dei concorrenti. Hirai parla di One Sony, e finalmente Sony sembra davvero una soltanto e non un insieme di attività contigue (film, musica, serie tv, smartphone, tablet, fotocamere, tv, impianti audio e molto altro) ma senza connessione tra loro. Inizia con la PlayStation, la più venduta console per videogiochi al mondo: 53,4 milioni di esemplari finora, di cui oltre 6 milioni solo a Natale.

Si passa quindi alla tv: la novità più eclatante tecnicamente è Bravia A1E, un televisore per la prima volta usa il display non solo per riprodurre le immagini, ma anche i suoni. Con la tecnologia Acoustic Surface è infatti lo schermo a vibrare, quindi non servono altoparlanti separati. Ovviamente il display è Oled, ultrasottile e con neri perfetti, il design è essenziale e raffinato; il prezzo non è comunicato ma si immagina adeguato al livello dell’apparecchio, cioè da top di gamma. Per il resto, la solita ricca offerta di modelli, tutti smart con piattaforma Android, tutti 4K e con HDR, per immagini molto realistiche.

Nello spazio tra video e audio, le soundbar continuano a essere assai richieste: le più recenti si collegano senza fili al subwoofer, alla tv e a internet, per poter usare i servizi di musica in streaming anche senza smartphone o tablet. MT 500 e MT 300 sono compatte e suonano bene, restituendo una credibile scena musicale anche senza cavi e diffusori in giro per la stanza. Per l’audio vero, invece, Sony presenta tanti speaker e nuove cuffie, sempre wireless ma di diverse forme: si appoggiano sulle spalle, sono minimaliste, come gli AirPods di Apple, o colorate e molto fashion, ma anche seriose e realizzate in materiali raffinati, per la nicchia piccola e appassionata degli audiofili. Molte offrono la riduzione del rumore esterno. Da segnalare il Walkman NW-A35, compatto e dal design originale, compatibile con audio ad Alta Risoluzione e dall’interfaccia intuitiva.

Hirai parla quindi di fotocamere, spiegando che è in prima persona appassionato di fotografia: Sony è leader nelle mirrorless, ma continua anche a innovare nel settore delle reflex con prodotti molto interessanti. C’è spazio poi per Life Space UX, un oggetto dove “luce, suono e immagine vengono utilizzati in modo innovativo”. Si vede il prototipo di un proiettore, che trasforma l’intera parete in uno schermo interattivo, e poi anche sei prodotti che nascono dal progetto di incubazione di Sony, come sensori e smartwatch. Forse nuovo di quest’anno è solo uno, gli altri si erano visti già nel 2016. Nessun dato di vendita, invece, sui visori PS VR per PlayStation, ma per la realtà virtuale Sony ha in serbo grandi cose, e potrebbe realizzarle ora che è più unita e solida che mai. È infatti la sola azienda al mondo a produrre contenuti, strumenti, dispositivi, piattaforme per la distribuzione. Il Ceo di Sony tratta questo e altri temi con grande eleganza, e spiega che “il coinvolgimento emotivo è essenziale in tutto quello che facciamo”: il kando, ancora.

Nemmeno mezz’ora e Hirai ha finito (“Non volevo sprecare il vostro tempo prezioso”, ci dirà poi. “Il giorno che avremo tante cose da lanciare faremo presentazioni di un’ora e mezza”). Intanto però ha modo di svelare la filosofia di Sony: “Quando immaginiamo un nuovo prodotto non pensiamo a che cosa possiamo fare, ma perché”. Una lezione di stile, nella più grande fiera mondiale dell’elettronica, dove ogni cosa oggi sembra indispensabile e domani potrebbe essere dimenticata.

di Bruno Ruffilli, La Stampa