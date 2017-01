Rai, Fico: «Sulle news è mancato coraggio, subito piano»

A questo punto chiediamo di poter valutare il piano sull’informazione in tempi rapidissimi». Lo ha detto il presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Roberto Fico, dopo le dimissioni di Carlo Verdelli. «Rispetto all’informazione non si è avuto il coraggio di cambiare – ha sottolineato Fico all’Ansa -. Una struttura chiamata a coordinare l’offerta informativa con costi alti risultava incomprensibile». Fico ha reso noto che la bicamerale è al lavoro per un’inversione del calendario che consenta di convocare i vertici già la prossima settimana.

Rai: stop al piano news, si dimette Verdelli

Verducci: subito in Cda un nuovo piano di news

«Lo stallo sul piano news della Rai non è più sostenibile», ha sottolineato il senatore del Pd Francesco Verducci, vice presidente Commissione di Vigilanza Rai. Per rilanciare la Rai, ha dichiarato, «serve più informazione, e una rivoluzione nell’informazione che permetta all’azienda piena autonomia, autorevolezza, credibilità». E ha chiesto al direttore Campo Dall’Orto e alla presidente Maggioni di rimettere «sui giusti binari il convoglio che è il cuore della ‘mission‘ aziendale: un piano news all’altezza di una grande media company e al servizio di una grande democrazia. Mi aspetto che già nel Cda dell’11 gennaio venga presentato il nuovo Piano News».

L’ANALISI

Gasparri: serve un piano di emergenza

Il «piano Verdelli è morto. La struttura costosa messa in piedi con esterni dal direttore generale, bocciato dal Cda con il piano di cui è coautore, va smantellata», ha commentato Maurizio Gasparri, senatore Forza Italia. Per Gasparri serve subito un confronto tra commissione di Vigilanza e vertici Rai «per un piano di emergenza che ponga fine ai danni prodotti da esponenti di governo totalmente disinteressati al valore e al futuro della Rai».

Fnsi-Usigrai: serve attenzione dall’azionista pubblico e dalla commissione di vigilanza

Il segretario e presidente Fnsi, Raffaele Lorusso e Beppe Giulietti, insieme al segretario Usigrai, Vittorio di Trapani hanno chiesto all’azionista pubblico e alla Commissione di Vigilanza Rai di manifestare analoga attenzione a quella dimostrata sulla scalata ostile a mediaset anche «per un patrimonio pubblico che non può essere lasciato in uno stato di sbando ed improvvisazione».

