La vicentina Tecnigold (gioielli) passa al colosso indonesiano Yahya

Il 2017 sarà l’anno del rilancio per la Tecnigold di Borso del Grappa (Vicenza). L’azienda orafa ha chiuso il suo periodo più buio, firmando la cessione del 100% del pacchetto azionario al gruppo indonesiano Ubs Gold. In crisi da tempo e posta in concordato in continuità dal Tribunale di Treviso, l’impresa manifatturiera del distretto orafo passa nelle mani di Starlight Harmony, società con sede a Hong Kong facente capo a Ubs Gold, gruppo familiare asiatico da 4mila dipendenti, a sua volta controllata dalla holding della famiglia indonesiana Yahya, con interessi che spaziano dall’oro agli alberghi, dalle compagnie di navigazione al trattamento dei rifiuti. Il valore dell’acquisizione è di 10 milioni di euro; l’aggiudicazione, al termine di una procedura competitiva che ha visto la presentazione di una sola offerta, si è svolta lo scorso 23 dicembre. Le parti sottoscriveranno il contratto di cessione entro la scadenza di novanta giorni.

Il gruppo indonesiano aveva già rilevato in affitto Tecnigold tramite Sola Grazia, società appositamente costituita in Italia, per assicurare la prosecuzione dell’attività e il mantenimento dei dipendenti. Attualmente l’azienda di Borso del Grappa impiega circa 60 lavoratori. «Questa operazione – commenta Pierantonio Scodro, rappresentante dei nuovi acquirenti – è una grande opportunità per il marchio di Borso del Grappa. Uniamo la capacità manifatturiera italiana ai capitali e alla visione globale di un gruppo internazionale dalle grandi ambizioni. Il marchio Tecnigold resterà saldamente legato al suo territorio, che vanta una storia e una specializzazione che non ha eguali nel mondo».

Tecnigold è stata fondata nel 1978 dalla famiglia Piotto e si è specializzata nella produzione di collane e bracciali in oro di fascia media. Negli anni l’azienda, che opera con marchi propri, tra cui il più conosciuto è Oxicolor, si era affermata principalmente sui mercati esteri, a cui era destinata quasi la totalità della produzione. Il principale mercato di riferimento è l’Asia (per il 65%), seguita dal Messico. Nel 2010, Tecnigold aveva raggiunto il massimo storico di ricavi, pari a 70 milioni di euro. La crisi congiunturale del settore orafo, che risente in maniera notevole della concorrenza cinese, ha ridotto progressivamente i ricavi. Nel 2014 il fatturato si era ridotto a 52 milioni di euro ed erano cresciute le esposizioni verso le banche. Prima di procedere alla richiesta di concordato in continuità, l’azienda aveva avanzato nel 2008 e nel 2012 due piani di risanamento e ristrutturazione del debito.

Il nuovo proprietario indonesiano intende potenziare l’azienda orafa. Il nuovo piano di sviluppo prevede un’attenta analisi della situazione di mercato e il rilancio del marchio attraverso un ambizioso processo di diversificazione e innovazione del prodotto e dei mercati di riferimento. Tra gli altri obiettivi, Tecnigold intende riprendersi e ampliare la propria presenza sui mercati del Nord Europa e negli Stati Uniti. Nell’operazione di cessione l’azienda vicentina è stata assistita dall’avvocato Debora Cremasco dello Studio Lambertini & Associati e da Riccardo Mosele di Bassano del Grappa.

Katy Mandurino, Il Sole24Ore