Fim, a Mirafiori secondo modello Alfa

Uliano, con nuova vettura si tornerà ad assumere

Il secondo modello Fca a Mirafiori dovrebbe entrare in produzione nel primo semestre del 2018 e nello stabilimento torinese si tornerà ad assumere. Lo ha detto il segretario nazionale della Fim, Ferdinando Uliano, in un incontro organizzato a Torino per illustrare i dati sulla produzione nelle fabbriche del gruppo nel 2016. “Sappiamo dai fornitori che si sta sviluppando il secondo modello. Dovrebbe essere un grande suv dell’Alfa, simile al Maserati Levante, anche se dipenderà da come andranno i nuovi modelli in particolare lo Stelvio”, ha detto il segretario della Fim torinese, Claudio Chiarle.

A Mirafiori nel 2016 – secondo i dati resi noti dalla Fim – sono state prodotte 42.275 vetture, il 204,1% in più del 2015 e il 115,1% in più del 2013. Sono 2.027 i lavoratori ancora coinvolti dai contratti di solidarietà.

Fca ha chiuso il 2016 con un dato di produzione record per gli stabilimenti italiani del gruppo, superando la soglia di un milione di unità compresi i furgoni (1.011.136). L’incremento è del 9% rispetto al 2015 e del 69,8% rispetto al 2013. Lo ha sottolineato Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Fim Cisl, in un incontro a Torino. La produzione di sole auto incluse Ferrari è aumentata dell’8,2% rispetto al 2015 a 721.126 unità, dell’84,6% rispetto al 2013. La cassa integrazione ha coinvolto meno dell’8% dei dipendenti a fronte del 12,5% del 2015.

Ansa