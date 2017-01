Deutsche Bank, accordo da 95 mln in Usa per frode fiscale

Il primo istituto tedesco ha accettato di pagare 95 mln di dollari per sanare le accuse di frode fiscale. Solo lo scorso mese alla banca è stato chiesto di corrispondere 7,2 mld di dollari per chiudere un’inchiesta legata al ruolo giocato nella crisi dei mutui subprime

Deutsche Bank ha accettato di pagare 95 milioni di dollari alle autorità statunitensi per sanare le accuse di frode fiscale. Lo ha annunciato Preet Bharara, uno dei procuratori dello Stato di New York. In base alle accuse la prima banca tedesca avrebbe partecipato a una serie di operazioni che sarebbero risultate in un comportamento fraudolento con lo scopo e l’effetto di eludere decine di milioni di dollari d’imposte federali. “Attraverso una rete di società di comodo e una serie di transazioni, Deutsche Bank ha cercato di sottrarsi alla propria responsabilità per decine di milioni di dollari”, ha sottolineato il procuratore Bharara.

Gli Usa hanno citato in giudizio l’istituto nel 2014 dopo che quest’ultimo ha acquisito nel 1999 una società la cui vendita avrebbe comportato più di 100 milioni di dollari di plusvalenze tassabili. In particolare, secondo le accuse, la banca avrebbe concluso degli accordi con delle società di comodo per evitare il pagamento delle tasse e per questo la giustizia Usa aveva chiesto 190 milioni di dollari. “Siamo soddisfatti di aver risolto il caso ed esserci lasciati alle spalle fatti di oltre 16 anni fa”, ha comunque dichiarato la portavoce di Deutsche Bank , Amanda Williams.

Deutsche Bank ed altri istituti stanno cercando di chiudere diversi casi giudiziari negli Usa prima che il presidente eletto Donald Trump assuma il suo incarico il 20 gennaio prossimo. Lo scorso mese l’istituto ha accettato di esborsare 7,2 miliardi di dollari per chiudere un’inchiesta legata al ruolo giocato dalla banca di Francoforte nella crisi dei mutui subprime scoppiata nel 2008. In particolare il contenzioso legale faceva riferimento alla vendita di residential mortgage-backed securities emessi e sottoscritti tra il 2005 e il 2007. Il titolo Deutsche Bank sulla borsa di Francoforte al momento sale del 2,36% a 18,62 euro.

Barbara Pianese, Milano Finanza