Bilic saluta Zaza: «Simone lascia il West Ham»

Il tecnico: «Va via a causa della sua situazione contrattuale»

«Simone va via a causa della sua situazione contrattuale». Così Slaven Bilic, allenatore del West Ham, ufficializza quello che già si sapeva da tempo. Simone Zaza lascia la Premier League dopo soli quattro mesi. Arrivato al West Ham il 28 agosto scorso, l’attaccante ha giocato solo 10 partite. «Abbiamo voluto fortemente Zaza in estate, ma la sua storia qui è finita a causa della sua situazione contrattuale», ha spiegato il tecnico in conferenza stampa.

DOVE VA ZAZA? – La clausola firmata tra la Juve e il club inglese, infatti, prevedeva l’obbligo di riscatto con il pagamento di 20 milioni di euro al raggiungimento della 14esima presenza. Marotta ha comunque fatto un buon affare, visto che ha incassato già 5 milioni per il prestito di questi quattro mesi. Zaza probabilmente tornerà in serie A, dove ha molti estimatori. Su tutti c’è la Fiorentina, qualora Kalinic accettasse l’offerta dalla Cina. Ma anche l’opzione Milan, al di là della composizione attuale della rosa di Montella, potrebbe diventare improvvisamente concreta da qui al 31 gennaio.

Corriere dello Sport