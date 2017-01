Huawei: lancia nuovo smartphone Honor 6x, punta a venderne 20 milioni

Huawei ha annunciato il lancio su una dozzina di mercati del nuovo cellulare di alta gamma Honor 6x, gia’ in vendita in Cina, che punta a una clientela giovanile. Lo smartphone sara’ disponibile questa settimana negli Usa a un prezzo compreso tra 249 e 299 dollari. Il direttore marketing George Zhao auspica che il nuovo modello metta a segno risultati ancora migliori del precedente, Honor 5x, che ha venduto in un anno 11 milioni di pezzi: il gruppo punta ora ai 20 milioni.

Il nuovo modello ha un’autonomia di due giorni e capacita’ fotografiche migliori. Sara’ in vendita nei prossimi giorni anche in Gran Bretagna, Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Russia, Malesia, Emirati e Arabi saudita.

Il Sole 24 Ore