Il dollaro forte «rovina la festa» del petrolio

Se il mercato del petrolio cercava certezze circa un graduale e nuovo stabile recupero sulla scia delle attese di una implementazione dei tagli produttivi decisi dall’Opec, allora la prima seduta dell’anno non sembra essere stata certo di buon auspicio. I prezzi infatti hanno subito evidenziato oscillazioni violentissime. Dopo il forte recupero delle quotazioni del barile registrato nel 2016 (+45% circa) la seduta si era aperta all’insegna dell’euforia, con il Brent e il Wti saliti rapidamente di oltre il 2,5% per toccare i massimi da circa un anno e messo rispettivamente a quota 58,37 e 55,24 dollari al barile. A surriscaldare gli scambi sono state le notizie giunte da Kuwait e Oman. I due paesi infatti hanno già annunciato di aver rispettato gli impegni presi proprio in tema di riduzione delle estrazioni. Tuttavia con il passare delle ore – complice l’ulteriore rafforzamento della divisa Usa (il dollar index è salito ieri sera ai massimi dal 2002) – i prezzi hanno invertito tendenza per cedere oltre il 2% e dirigersi verso quota 55,50 per il Brent e 52,40 per il nordamericano Wti.

L’Opec regala al petrolio l’anno migliore dal 2009

Le prospettive tuttavia appaiono sempre favorevoli per le quotazioni del barile. Dollaro a parte (i suoi rialzi mettono sotto pressione tutte le asset class denominate nella divisa Usa frenandone gli acquisti), a catalizzare l’attenzione del mercato è chiaramente catalizzata dall’implementazione del piano di tagli Opec-non Opec per 1,8 milioni di barili al giorno entrato in vigore il primo gennaio. «Il mercato – ha commentato un analista della Confluence Investment Management di St.Louis (Missouri) – si sta muovendo sulle attese che i tagli produttivi vengano realmente effettuati e che contribuiscano a ridurre le elevatissime scorte». Da Kuwait e Oman sono arrivati «i primi segnali sul ridimensionamento del surplus di offerta» hanno detto dalla Abn Amro di Amsterdam. «Il settore è in attesa di capire se i limiti alle estrazioni verranno realmente rispettati soprattutto nella prima fase dell’accordo» hanno aggiunto alla Cmc Markets. E simili sono i commenti dei broker della londinese Pvm Oil Associates: «Il 2016 è stato l’anno delle parole, il 2017 deve essere quello dei fatti».

Ombre cinesi sulla domanda globale di petrolio

E al riguardo segnali positivi giungono da molti Paesi Opec e non-Opec circa il rispetto degli impegni presi. Su tutti l’Arabia saudita, capofila Opec che ridurrà l’ouput di 486mila bg a circa 10 milioni di bg e che non può permettersi “distrazioni” anche per motivi politici, tanto che ha già annunciato un calo delle consegne in Europa. La Russia poi – primo dei Paesi “non allineati” – in dicembre ha visto la sua produzione viaggiare al livello record di 11,2 mbg (il massimo da circa 30 anni), ma si è impegnata a tagliare l’output di 300mila bg, obiettivo non difficile da raggiungere frenando l’attività nella Siberia Occidentale, dove peraltro le estrazioni sono già in calo. Inoltre i mercati non sembrano preoccupati dai livelli produttivi in Nigeria e Libia, dove l’attività petrolifera – sia pur in lenta ripresa – sta pagando gli effetti di guerre e rivolte interne.

Quanto alle prospettive appare interessante un rapporto Moody’s sul settore che parla di prezzi ancora “tiepidi” per il 2017 con un mercato ancora caratterizzato da un’elevata volatilità. Moody’ pronostica per il barile prezzi compresi tra i 40 e i 60 dollari. E per il settore un’elevata attività di M&A soprattutto in Nord America, dove con la presidenza Trump è in vista una politica incentrata sullo sviluppo domestico e sulla deregolamentazione. Moody’s comunque parla, per il comparto della trivellazione e dei servizi per i giacimenti, un altro anno “duro”, caratterizzato ancora da un elevato numero di insolvenze a causa della sempre debole domanda, dell’eccesso di capacità e dell’elevato indebitamento.

Balduino Ceppetelli, Il Sole24Ore