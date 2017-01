Carburanti, prezzi ancora in rialzo: Eni ritocca di 1 cent benzina e diesel

Ancora ritocchi al rialzo sulla rete carburanti italiana. Con i mercati internazionali dei prodotti petroliferi all’insegna della stabilità, infatti, oggi torna a muoversi Eni, correggendo all’insù i prezzi raccomandati di benzina e diesel di 1 cent. Sul territorio, quindi, prosegue la crescita dei prezzi praticati a valle degli aumenti generalizzati a cavallo di Capodanno che hanno coinvolto anche il Gpl.

Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della verde è pari a 1,549 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,550 a 1,576 euro/litro (no-logo 1,518). Per il diesel si rileva invece un prezzo medio pari a 1,400 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,397 a 1,424 euro/litro (no-logo a 1,368).

Carburanti, consumatori: “Stangata per automobilisti: +263 euro”

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,655 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,610 a 1,726 euro/litro (no-logo a 1,547), mentre per il diesel la media è a 1,508 euro/litro, con le compagnie da 1,468 a 1,574 euro/litro (no-logo a 1,397). Il Gpl, infine, va da 0,574 a 0,599 euro/litro (no-logo a 0,566).

