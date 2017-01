Università: atenei di Verona e Trento sul podio, in fondo alla classifica Napoli e Cagliari

Salerno consolida il suo status di “eccezione territoriale” e scala dieci posizioni, passando dalla 26esima posizione del 2015 alla sedicesima. Tra le non statali ai primi posti Luiss e Bocconi

La qualità universitaria italiana continua ad abitare al Nord, da Verona a Trento, dal Politecnico di Milano a Bologna, e fra i poli non statali ripropone il solito terzetto di testa: la Luiss Guido Carli di Roma, però, supera di un’incollatura la Bocconi, che si piazza al secondo posto precedendo il San Raffaele. E’ quanto emerge dalla classifica stilata dal ‘Sole 24 Ore‘. Il Mezzogiorno continua invece a soffrire e occupa stabilmente gli ultimi scalini delle graduatorie, chiuse anche quest’anno dalla Parthenope di Napoli fra gli atenei statali e dalla Kore di Enna fra quelli non statali. Anche a Sud, però, qualcosa si muove: Salerno consolida il proprio status di “eccezione territoriale”, e scala dieci posizioni, passando dalla 26esima del 2015 alla sedicesima e centrando il miglioramento più netto a livello nazionale. Ma crescono anche le quotazioni di Foggia, che sale di cinque posizioni, di Messina, Campobasso e Lecce, tutte con un miglioramento di quattro posti in classifica rispetto all’anno scorso, e del Politecnico di Bari, che di scalini ne guadagna tre. Al contrario viaggiano le università calabresi, con la Mediterranea che perde 7 posizioni (peggioramento più significativo a livello nazionale) e quella di Cosenza che arretra di sei. La nuova edizione dei ranking universitari del Sole 24 Ore, articolata sui 12 indicatori tradizionali che puntano a misurare i risultati di didattica e ricerca, mostra insomma una geografia della qualità accademica sempre più consolidata, soprattutto per i grandi atenei. Da segnalare i balzi di Modena e Reggio Emilia (sei posizioni in più dell’anno scorso, come Chieti) e del Politecnico di Torino (+5), mentre tra i grandi poli in discesa si incontrano Genova (-5) e Firenze (-4). Le due università della restSardegna ano anche nel 2016 nella parte bassa della classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della didattica e della ricerca. Sassari, cinquantesima, perde due posizioni rispetto al 2015, mentre Cagliari è stabile al terz’ultimo posto, 59esima, davanti agli atenei della Calabria e al “Parthenope” di Napoli. Il ranking 2016, che si basa su 12 indicatori, premia ancora una volta le università del Nord, che con Verona, Trento, Bologna Politicnico di Milano e Milano Bicocca occupano le prime cinque posizioni. Sono stati calcolati i punteggi in termini di attrattività (immatricolati residenti in una regione diversa dalla sede universitaria), sostenibilità (numero medio di docenti nelle materie di base), stage e mobilità, borse di studio, dispersione, efficacia (numero effettivo di crediti ottenuto mediamente da ogni studente), voto degli studenti, qualità della produzione scientifica, competitività della ricerca e qualità dei dottorati. Nel dettaglio, Sassari è 46esima per qualità della didattica, Cagliari 53esima, mentre per la ricerca la prima è 51esima e la seconda 56esima. Per attrattività, complice l’insularità, le due università sono entrambe all’ultimo posto, ma per sostenibilità Sassari è 19esima, Cagliari 30esima. Nella classifica che misura la percentuale di crediti ottenuti dagli studenti in stage sul totale, l’ateneo sassarese figura al settimo posto, quello cagliaritano al 17esimo, a pari merito con “La Sapienza” di Roma. Sassari si distingue anche per percentuali di crediti che i suoi studenti hanno ottenuto all’estero sul totale: è al settimo posto assieme al Politecnico di Milano, mentre Cagliari è 24esima. L’ateneo del capoluogo precede quello di Sassari nella graduatoria delle borse di studio: è 46esimo, mentre Sassari è 54esimo. Entrambi sono a metà classifica per dispersione, indicatore della percentuale di immatricolati che si reiscrivono al secondo anno nello stesso ateneo: Sassari è 36esimo, Cagliari 41esimo. Le due università scivolano di nuovo in coda quando si misura l’efficacia, cioè la media pro capite dei crediti formativi ottenuti in un anno dagli iscritti attivi: Sassari è 53esima, Cagliari tre posizioni più in basso. Il giudizio dei laureandi è spietato per l’ateneo cagliaritano, tanto da precipitarlo al terz’ultimo posto assieme a quello di Catania nella classifica sul “voto degli studenti”. Sassari, invece, figura 34esima, assieme ad altri 14 università, tra le quali la Ca’ Foscari di Venezia e la Federico II di Napoli. La performance di Cagliari migliora quando si misura la percentuale di studenti occupati a un anno dal titolo: è 39esima, mentre Sassari è 46esima assieme a Cassino. Per qualità di produzione scientifica le università sarde si equivalgono e figurano entrambe al 40esimo posto, assieme ad altre 12, fra le quali “La Sapienza”, l’Orientale di Napoli e il Politecnico di Bari. Nessuna delle due, però, si distingue per capacità di attrarre risorse per progetti di ricerca: Sassari e 48esima, in compagnia di altre cinque università fra le quali Camerino e Tor Vergata, Cagliari 54esima. Infine, per qualità dei dottorati quest’ultima è 43esima, mentre Sassari 34esima.

