Roma Capitale avvia l’asta per cedere l’1,3% in Adr

Roma Capitale, il 30 dicembre 2016, ha lanciato un’asta pubblica per la vendita dell’intera quota detenuta nel capitale di Aeroporti di Roma, pari all’1,329% (826.800 azioni). Il prezzo a base d’asta è stato fissato a 48,1 milioni di euro (al netto di eventuali dividendi pagati su utili di esercizi precedenti alla data di cessione della partecipazione). Il termine per la presentazione delle offerte cade il 15 febbraio; l’aggiudicazione avverrà in seduta pubblica il giorno successivo. Adr è controllata da Atlantia con una quota di circa il 96%; altri soci sono il Campidoglio, la Regione Lazio (1,329%), la Città Metropolitana di Roma Capitale (0,251%), il Comune di Fiumicino (0,100%). L’annuncio è arrivato a pochi giorni dall’apertura della nuova area di imbarco per i voli extra-Shenghen. Questa è stata completata nei tempi previsti, per un investimento di 390 milioni di euro, e consentirà di accogliere 6 milioni di passeggeri in più ogni anno (contro i 44 milioni attuali) attraverso 22 nuovi gate . Da ricordare – secondo quanto recentemente dichiarato dall’ad di Atlantia, Giovanni Castellucci – che il piano di potenziamento dello scalo romano prevede una nuova serie di investimenti (1,8 miliardi di euro) che ha, tra gli altri, anche l’obiettivo di portare il numero di passeggeri fino a quota 58 milioni entro il 2020. (R.Fi.)

Il Sole 24 Ore