Myllennial Award, premi per giovani innovatori e creativi

Dal giornalismo alle start up, dal lavoro al cinema; scadenza 30 aprile

E se Google aprisse una banca come risponderebbero i sistemi bancari tradizionali? E se per la sovrappopolazione mondiale nei prossimi 20 anni non ci fossero più acqua e cibo per tutti? E se tra vecchie e nuove economie, un Millennial volesse fondare una ferriera? Sono questi i quesiti tematici del premio Myllennial Award 2017, rivolto a giovani con cittadinanza italiana con un’età sotto i 30 anni.

Istituito dal Gruppo Barletta il premio ha lo scopo di incentivare e favorire un concorso di idee e nuovi progetti nei seguenti campi: Saggistica «My Book»; Giornalismo d’inchiesta «My Reportage»; Startup «My Startup»; Nuove opportunità di lavoro «My Job»; Architettura «My City»; Cinema «My Frame».

I premi vanno dal valore di mille euro fino a 20mila euro. Tutte le informazioni al sito www.myllenniumaward.org. La scadenza del bando è il 30 aprile 2017. Il 15 giugno verrà pubblicato l’elenco dei finalisti su www.myllenniumaward.org. Il 5 luglio vi sarà la cerimonia di premiazione a Roma.

