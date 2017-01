Per la prima volta in tre anni il Bitcoin sale oltre i 1.000 $

La moneta digitale Bitcoin saluta il nuovo anno mettendo a segno un balzo che la porta oltre la soglia dei 1.000 dollari, per la prima volta in tre anni. Rispetto alle valute tradizionali, emesse dalle banche centrali, la cripto-moneta nel 2016 ha avuto un incremento di valore del 125 per cento. Secondo la piattaforma Bitstamp exchange, che permette di acquistare e scambiare la moneta elettronica, le quotazioni del Bitcoin hanno raggiunto ieri i 1.022 dollari, con un aumento del 2,5%, ai massimi dal dicembre del 2013. Il Bitcoin è una moneta che esiste solo sul web, distribuita e generata da una rete «peer to peer», senza una banca o un’autorità centrale. Viene usato per spostare denaro da un angolo all’altro del mondo, in modo rapido e anonimo, fuori dal controllo del sistema bancario tradizionale, ed è caratterizzato da una grande volatilità.

In Cina oltre il 20% delle operazioni di cambio avvengono con il Bitcoin. Coincidenza: proprio ieri Pechino ha annunciato le nuove regole per i trasferimenti in valuta: da luglio 2017 tutte le operazioni cash sopra i 50mila yuan (7.200 dollari) dovranno essere tracciate.

di Riccardo Barlaam