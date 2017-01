Dall’auto emotiva al letto connesso, torna il Ces di Las Vegas

La kermesse compie 50 anni e festeggia con 3.800 espositori

Dall’automobile emotiva al letto connesso, ai jeans che fungono da navigatore: mette in mostra la tecnologia a 360 gradi il Consumer Electronics Show (Ces), la fiera dell’elettronica di consumo che prenderà il via il 5 gennaio a Las Vegas, in Nevada. La kermesse, giunta all’edizione numero 50, si prepara a festeggiare il compleanno in grande: la superficie espositiva è stata estesa a 240mila metri quadrati, dove trovano spazio 3.800 espositori.

Tra gli stand sfilano tv, computer ed elettrodomestici, droni e visori per la realtà virtuale, oltre a una miriade di gadget in cerca dei riflettori. Due i settori più di tendenza: la domotica e l’automotive con le grandi case automobilistiche che presidiano sempre di più l’evento.

Il comfort domestico si trasferisce nell’abitacolo delle auto, dove sono presenti connessioni a internet, intrattenimento e sistemi di guida autonoma. L’idea più curiosa è quella di Honda, che svelerà una concept car ‘emotiva’, in grado non solo di comprendere le emozioni del guidatore, ma soprattutto di manifestare emozioni proprie. Mentre in casa tutto si fa smart, dal bidone della spazzatura di Whirlpool, che crea il compost in 24 ore, al letto di Sleep Number che si adatta continuamente nella notte per rendere il sonno più confortevole.

Protagoniste al Ces anche le tecnologie indossabili, tra cui spiccano i jeans-navigatore di Spinali Design: sono connessi allo smartphone e vibrando indicano la direzione da prendere, senza dover guardare la mappa.

ANSA