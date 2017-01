Twitter verso possibilità modifica post

Numero uno Jack Dorsey favorevole a novità per tutti gli utenti

Twitter potrebbe introdurre la possibilità di modificare i tweet già pubblicati. In una sessione pubblica di “domande e risposte” sul microblog il numero uno della compagnia, Jack Dorsey, si dice favorevole alla novità chiesta dagli utenti. “C’è bisogno” della funzione di modifica, scrive in un tweet, “per tutti, non solo per gli utenti verificati”.

Non si tratta tuttavia di un’opzione facilmente realizzabile.

Una preoccupazione riguarda la funzione dei “retweet“, ovvero le condivisioni dei “cinguettii”: gli utenti potrebbero ritrovarsi a condividere messaggi di natura anche completamente diversa da quella iniziale. Se la possibilità di modifica non riguardasse solo errori e correzioni di poco conto ma fosse più ampia allora bisognerebbe mostrare la cronologia delle modifiche. Questo ad esempio su Facebook accade: quando si modifica un contenuto già pubblicato gli utenti possono visualizzarne anche la stesura iniziale.

Nell’ultimo anno Twitter ha introdotto diverse novità, con l’intento di rilanciarsi e di stare al passo con un gigante come Facebook ma anche con nuovi concorrenti come Snapchat o Instagram. Il microblog ha puntato sui video in diretta con Periscope e ha “allungato” i tweet multimediali non conteggiando nei 140 caratteri foto, link e citazioni.

(ANSA)