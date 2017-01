Da Trump alla post-verità, da Brexit a Bowie: il 2016 in dieci notizie (e dieci domande)

Un anno in pillole/La nuova America di Trump

“Donald Trump, il presidente degli Stati Divisi d’America”. Con questo gioco di parole la rivista Time ha incoronato il miliardario uomo dell’anno poco più di un mese dopo l’esito, del tutto a sorpresa, delle elezioni presidenziali americane. Contro ogni previsione il populista Trump ha infatti conquistato il diritto a succedere a Barack Obama alla Casa Bianca il prossimo gennaio, sconfiggendo Hillary Clinton che avrebbe potuto essere la prima donna presidente e invece sarà ricordata per una sconfitta cocente: la sua candidatura ha fatto breccia – ma non a sufficienza – tra gli afroamericani e le fasce più giovani, ma non è riuscita a conquistare l’elettore medio e gli Stati operai, impauriti dalla globalizzazione e dalla perdita di posti di lavoro. Ora le provocazioni lanciate da Trump in campagna elettorale saranno messe alla prova della realtà, ma già la scelta della squadra del suo governo lascia intendere che la sua presidenza rinnoverà la politica americana. A partire dall’economia e dalla politica estera, dove si registra un forte avvicinamento con la Russia di Putin, suo “grande elettore”, e un parallelo raffreddamento dei rapporti con il colosso cinese.

IL SOLE 24 ORE