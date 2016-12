Club cinese offre 300 milioni di euro al Real Madrid per avere Cristiano Ronaldo

Il giocatore avrebbe uno stipendio annuale di 150 milioni di euro

La Cina rischia di “dopare” il mercato a suon di assegni a sei zeri. Dopo il clamoroso passaggio dell’argentino Carlos Tevez allo Shanghai Shenhua, i nuovi “paperoni” del calcio mondiale avrebbero fatto un tentativo anche per Cristiano Ronaldo.

A rivelarlo è il procuratore della 31enne stella portoghese del Real Madrid, Jorge Mendes, secondo il quale un club cinese, non menzionato, sarebbe arrivato a mettere sul piatto della bilancia 300 milioni di euro pur di ingaggiare il quattro volte Pallone d’Oro. Per il quale, ci sarebbe stato uno stipendio a stagione di 150 milioni di euro, ben al di sopra di quello che andrà a percepire l’ex juventino Tevez (40), prossimo a divenire il calciatore più pagato del pianeta.

«Il denaro non è tutto, il Real Madrid è il club della sua vita», ha però fatto sapere Mendes, riferendo gli orientamenti di Ronaldo, nel 2016 campione d’Europa con la nazionale lusitana, deciso a rifiutare le `sirene´ cinesi e a restare ancora a lungo nel calcio che conta.

La Stampa