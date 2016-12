Atahotels conquista Una, nasce il leader italiano

L’accordo con le banche è fatto. Sotto le insegne di UnipolSai, nasce il leader italiano nel settore alberghiero. Il gruppo assicurativo guidato da Carlo Cimbri – che nel marzo del 2015 ha battuto gli americani di Starwood e gli spagnoli di Nh con un’offerta per gli alberghi di Una – ha annunciato ieri sera il closing dell’acquisizione di Una hotels & Resorts. Un’operazione da quasi 290 milioni di euro che assicura in mani italiane la più importante catena alberghiera del paese – su Una hotels si erano fatti avanti anche gli iberici di Melia – e che dà una sistemazione definitiva alle attività alberghiere ereditate da Unipol con il salvataggio del gruppo FondiariaSai. Sarà un polo con 43 strutture ( business e leisure), circa 5.500 camere e 120 milioni di euro di ricavi.

Nel dettaglio UnipolSai ha comunicato ieri che le controllate Atahotels e UnipolSai Investimenti Sgr (quest’ultima per conto del Fondo di Investimento Immobiliare Athens R.E. Fund) hanno dato esecuzione agli accordi sottoscritti con Una Spa nel maggio 2015: l’acquisizione, attraverso due distinte operazioni, sia del ramo d’azienda di gestione alberghiera di Una, sia del relativo portafoglio immobiliare destinato all’attività di Una Hotels.

L’esecuzione delle due operazioni, ha spiegato la compagnia, ha avuto luogo successivamente al via libera delle Authority competenti e dopo l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dell’indebitamento di Una. L’acquisizione del ramo d’azienda prevede un corrispettivo pari a circa 29 milioni, mentre il prezzo per l’acquisizione del portafoglio immobiliare è pari a 259 milioni.

Alberto Grassani, il Sole 24 Ore