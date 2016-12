«Un cucchiaio su Marte»: il video della Nasa diventa virale

C’è un cucchiaio su Marte? La curiosa domanda ha cominciato a girare sul web dopo la diffusione delle immagini catturate dal rover della NASA Curiosity che mostrano quello che sembra essere a tutti gli effetti un utensile fatto dall’uomo. In realtà altro non è che un curioso “scherzo” giocato dalla sabbia. Tra l’altro non è la prima volta che Curiosity riprende forme che ricordano un cucchiaio: accadde anche nel settembre 2015. Questo non ha impedito al filmato di diventare virale, accendendo negli appassionati di UFO la speranza che il “cucchiaio di Marte” possa essere la prova tangibile della presenza di vita aliena sul pianeta.

Il Messaggero