Svetta Ferragamo, analisti apprezzano l’accordo col Fisco

Svetta Salvatore Ferragamo maglia rosa del Ftse Mib di Piazza Affari. Le quotazioni beneficiano dell’accordo con l`Agenzia delle Entrate, annunciato nella serata di ieri, per definire il metodo di calcolo della cosiddetta Patent Box, un regime di tassazione agevolata per la quota di reddito derivante da sfruttamento (diretto o tramite licenza a terzi) dei diritti di proprietà intellettuale (nel caso delle società del lusso, marchi e design). Ferragamo ha spiegato ieri di aver esercitato opzione per gli anni di imposta 2015-2019. Da stime effettuate dalla staocie’, il beneficio per l’anno di imposta 2015 sarà «di ammontare significativo e di natura price sensitive», mentre per il 2016 «il beneficio sara’ quantificabile a seguito della chiusura del bilancio». La notizia è stata accolta positivamente dagli analisti di mercato: gli esperti di Equita Sim stimano un beneficio di circa un 1,1 euro per azione, pari al 5% della capitalizzazione di mercato, ricordando che il beneficio per il 2015 (già calcolato) e 2016 (da calcolarsi alla chiusura del bilancio) sarà imputato nel 2016. Nel dettaglio, gli analisti prevedono «per i primi 5 anni un beneficio di 80-100 milioni, quasi certamente rinnovabili per i successivi 5 anni, rispetto a una nostra stima iniziale di 40-50 milioni». Complessivamente, quindi, «il valore attuale netto di questa agevolazione sarebbe paria circa 170-180 milioni». La notizia è «positiva» anche per gli esperti di Banca Akros.

Paolo Paronetto, Il Sole 24Ore