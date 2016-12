Good banks, il «sì» di Atlante sugli Npl

Si sperava di chiudere – o almeno di giungere a una prima firma preliminare – entro il 2016, ma per la cessione delle good banks ci sarà da aspettare la metà di gennaio 2017. Ubi è ormai pronta a rilevare per un prezzo simbolico Nuova Banca Marche, Etruria e CariChieti, a Bper – unica papabile per CariFerrara – servirà ancora qualche giorno di tempo, dunque il primo step formale per la cessione, verosimilmente la firma di un memorandum of understanding tra l’Autorità di risoluzione (cioè Bankitalia) e gli acquirenti, è rinviato all’anno prossimo. In violazione del termine posto dalla Commissione europea al 31 dicembre, ma in Via Nazionale sono certi che la trattativa sia ormai sufficientemente avanzata per evitare i rimbrotti di Bruxelles.

Come anticipato da Il Sole, ieri si sono riuniti i consigli di Ubi. Ma si è trattata di un’ennesima seduta interlocutoria, in cui non si è assunta alcuna delibera formale: le condizioni per l’acquisto delle banche – dismissione degli Npl, ricapitalizzazione previa, sterilizzazione del contenzioso – ormai sono state accettate dal venditore ma si è reso necessario ancora l’espletamento di alcune formalità, che in realtà paiono legate soprattutto a CariFerrara, con Bper che ha (ri)avviato l’esame del dossier solo poche settimane fa e dunque ha bisogno di tempo per tutti gli approfondimenti del caso.

A conferma del fatto che si va verso una soluzione ieri è arrivato intanto il via libera di Atlante 2 per la cartolarizzazione di due terzi dei 3,7 miliardi di crediti deteriorati in pancia a Banca Etruria, Banca Marche e CariChieti. La decisione, presa dal Comitato investitori del fondo gestito da Quaestio (che così, saltata l’operazione su Mps, avvia formalmente la sua fase operativa), dovrebbe consentire a Roberto Nicastro, presidente delle good banks, di convocare per oggi i tre cda e deliberare la cessione. Altri 500 milioni di crediti deteriorati sono in capo a CariFerrara e non rientrano nella transazione: in questo caso in partita ci sarebbe il braccio volontario del Fondo interbancario.

Ma c’è anche un altro cantiere aperto a Ferrara, ed è molto più delicato: punta al taglio del costo del lavoro di «almeno il 50%» con una riduzione degli organici di «almeno» 400 dipendenti. Per raggiungere l’obiettivo, la banca ponte sta proponendo un accordo ai sindacati nel quale, secondo una bozza consultata da Radiocor, si prevede l’apertura della procedura della legge 223 sui licenziamenti collettivi, in modo da poter attivare l’ammortizzatore sociale del fondo Emergenziale. Il principale strumento a disposizione del settore, il fondo esuberi, nel caso di Ferrara non è infatti sufficiente. La platea dei potenziali aderenti (quelli con un massimo di sette anni mancanti per maturare i requisiti pensionistici) è troppo esigua nel caso della banca emiliana: non più di 150, insufficienti quindi per poter raggiungere il target di riduzione del costo del lavoro.

Marco Ferrando, Il Sole24Ore