Tevez e Shanghai Shenua, è ufficiale. Sarà il giocatore più pagato al mondo

Per l’Apache pronto un biennale da 38 milioni di euro netti a stagione. Raggiungerà gli ex Inter Guarin e Martins nel club cinese che milita nella Super League

Tevez e Shanghai Shenua, ora è ufficiale. Il secondo matrimonio dicembrino dell’Apache s’ha da fare. Anzi, ormai è cosa fatta. Addio Boca Juniors, adesso l’ex bianconero sposa la Cina. La vicenda è stata meno travagliata dell’originale manzoniano, e il lieto fine è già scritto e destinato a restare nella storia del calcio, almeno per il suo faraonico ingaggio. Il club cinese non ha ancora reso noto le cifre ufficiali, ma secondo la stampa locale la società verserà circa 11 milioni di euro nelle casse del Boca Juniors e garantirà all’attaccante argentino un biennale da 38 milioni di euro, venti volte di più di quanto guadagnava a Buenos Aires. Cifre da record per l’attaccante argentino pronto a raggiungere gli ex Inter Guarin e Martins tra le fila dello Shanghai, alla corte del tecnico uruguaiano Gustavo Poyet. Sarà il giocatore più pagato del mondo.

NON SOLO TEVEZ — Carlos Tevez è solo l’ultima stella del calcio mondiale “saccheggiata” dalla Super League. La scorsa settimana il centrocampista Oscar del Chelsea è stato ceduto allo Shanghai Shenhua per cifre monstre: il brasiliano incasserà 25 milioni all’anno e firmerà un quadriennale. Adesso è il momento di Tevez. E chissà se quei 76 milioni di euro netti in due anni riusciranno a far dimenticare il furto a casa sua durante l’ultimo giorno di festeggiamenti per il matrimonio con Vanessa Mansilla.

la Gazzetta dello Sport