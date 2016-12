Nuovo iPhone con dual camera verticale

MacOtakara, sarà terzo modello con schermo da 5 pollici

Continuano a moltiplicarsi le indiscrezioni sulla nuova generazione di iPhone, quella che Apple si appresta a svelare nel 2017 nell’anno in cui il “melafonino” lanciato da Steve Jobs festeggerà 10 anni di vita.

Secondo quanto ha appreso il blog giapponese Macotakara da fornitori asiatici, Apple potrebbe lanciare il prossimo autunno un modello aggiuntivo: un iPhone da 5 pollici con doppia fotocamera dal design verticale.

Si tratterebbe di un modello di taglia media che andrebbe ad affiancare i probabili iPhone 7S e iPhone 7S Plus – da 4,7 e 5,5 pollici con schermi Lcd – e ad arricchire il rinnovo della linea previsto per il prossimo anno. Questi modelli, riporta il sito MacRumors, dovrebbero essere una evoluzione dell’ultimo melafonino. Apple si appresterebbe anche a introdurre un colore inedito, il rosso.

Accanto a questi è atteso anche l’arrivo di un modello “premium”, totalmente nuovo, l’iPhone 8. Quest’ultimo dovrebbe avere display Oled e scocca in vetro, nonché bordi curvi, con nuove funzioni ad hoc.

