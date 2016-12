Dinah Jefferies ebook più venduto su Kindle

Top ten di Amazon, in cima libri cartacei Rowling e Tiffany

Maggior interesse per i romanzi nel 2016, soprattutto per quelli d’amore e i thriller rispetto al 2015, con in cima alla classifica della top 10 degli ebook più venduti su Kindle Store ‘Il profumo delle foglie di té’ di Dinah Jefferies. Mentre la top dieci dei libri cartacei più venduti su Amazon è guidata da ‘Harry Potter e la maledizione dell’erede. Parte uno e due Scriptbook‘. Edizione speciale di J. K. Rowling e John Tiffany, seguito da ‘Il Piccolo Principe’ di Antoine de Saint-Exupéry e ‘La dieta del dottor Mozzi. Gruppi sanguigni e combinazioni alimentari’ di Pietro e Martino Mozzi.

Lo rivela Amazon che fa conoscere anche le frasi più apprezzate dai lettori nel 2016. Al secondo posto nella classifica ebook ‘La ragazza del treno’ di Paula Hawkins (“Ho perso il controllo di tutto. Anche dei luoghi che si trovano dentro la mia testa”) e, al terzo ‘Una famiglia quasi perfetta’ di Jane Shemilt (“Nella vita reale solo l’inizio è felice e nulla finisce bene. D’altra parte, nulla finisce davvero”.

Seguono tra i 10 ebook più venduti: ‘Io prima di te’ di Jojo Moyes, ‘Urla nel silenzio’ di Angela Marsons (“Perchè il male trionfi è sufficiente che i buoni rinuncino all’azione”), ‘9 giorni’ di Gilly Macmillan , ‘Spose di guerra’ di Helen Bryan, ‘Le ragazze di Kabul’ di Roberta Gately. Al nono posto l’unico non-romanzo della top 10: ‘La dieta della longevità’ di Valter Longo. Chiude Catherine Bybee con ‘Non proprio un appuntamento’ (Not quite series) e frase più bella: “Sorrisi così dovrebbero essere preceduti da un segnale di pericolo”.

Nella classifica dei 10 libri cartacei più venduti da Amazon.it troviamo al quarto posto ‘Io prima di te’ di Jojo Moyes, ‘La dieta della longevità’ di Valter Longo, ‘Succhi freschi di frutta e verdura’ di Norman Walker, ‘Kobane calling’ di Zerocalcare, ‘Sette brevi lezioni di fisica’ di Carlo Rovelli, ‘Il magico potere del riordino. Il metodo giapponese che trasforma i vostri spazi e la vostra vita‘ di Marie Kondo e ‘L’amica geniale‘ di Elena Ferrante.

Ansa