Borsa Tokyo: in calo, pesano rialzo yen e crisi Toshiba (-1,32% Nikkei)

Seduta pesante per la Borsa di Tokyo. Il listino giapponese perde terreno a causa del rafforzamento dello yen nei confronti del dollaro Usa e per la crisi della Toshiba, una delle blue chip del listino, che in tre giorni ha lasciato sul terreno il 77% della sua capitalizzazione. L’indice Nikkei dei 225 titoli guida ha chiuso a 19.145,14 punti in calo di 256,58 punti e in termini percentuali dell’1,32%. Su Toshiba pesano i timori per le perdite e la mancanza di liquidita’ del conglomerato.

Il titolo ha chiuso a 258,7 yen, in calo del 16,97%. Il dollaro Usa nei confronti dello yen e’ sceso a 116,7 yen contro 117,50 del finale della vigilia sul mercato asiatico.

IL SOLE 24 ORE