Bologna, Ima, l’anno d’oro. E’ regina del mondo per tè e tisane

Confeziona i prodotti. Vacchi: “Sempre più leader”

Si chiude con la firma di un nuovo accordo per l’acquisizione del 70% di una società argentina l’anno d’oro di Ima: una manovra che rafforza ulteriormente l’offerta nel settore dei macchinari per il confezionamento di tè e tisane in sacchetti filtro da parte del gruppo made in Bologna. Un’operazione con cui Ima entra con più della metà delle quote in MaiSa, con sede a Mar de Plata in sud America, per un intervento finanziario di 7,7 milioni di dollari. «Si tratta di un’operazione strategica – spiega Alberto Vacchi, presidente e amministrazione delegato del gruppo -. L’acquisizione della società MaiSa consentirà di rafforzare la leadership del nostro Gruppo nel confezionamento di tè, ampliando la gamma prodotti e creando significative opportunità sia produttive sia commerciali con le altre società. Con questa operazione Ima continua il percorso di valorizzazione di marchi leader di mercato, rafforzando la propria presenza industriale anche in Sud America».

Ima Tea & Herbs Division offre la più ampia gamma di macchine per il confezionamento di tè e tisane in sacchetti filtro, contando su una quota di mercato mondiale pari al 70%. Nel 2016, infatti, il gruppo si è confermato ancora leader nel settore stipulando nuovi accordi e acquisizioni. Tra queste l’80% della Mapster con sede a Parma e della minoranza di Petroncini di Ferrara che rientrano nel settore Coffee Single Serv per un intervento finanziario complessivo di 4,9 milioni di euro. Ima però, ha puntato anche su un rafforzamento dell’ automation e ha sottoscritto un accordo con Komax Holding AG per l’acquisto integrale del capitale delle società Komax Systems LCF SA e Komax Systems Rockford In, e del 76% del capitale di Komax Systems Malaysia. In contemporanea ha anche sottoscritto un accordo con il fondo Xenon per l’acquisizione del 75% di Telerobot, con sede operativa ad Alessandria.

Infine, lo scorso aprile, ha sottoscritto con Lin Vermögensverwaltung GmbH l’acquisto del restante 20% del Gruppo IMA Dairy&Food attivo nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchine, linee ed impianti per il confezionamento di prodotti destinati all’industria alimentare, e in particolare al settore ‘dairy’ con impianti produttivi in Germania, Francia, Spagna e India.

Angela Carusone, il Resto del Carlino