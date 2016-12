Svalutazioni Usa,Toshiba crolla in Borsa

Nuovo calo, del 20%, in due giorni perso un terzo del valore

TOKYO, 28 DIC – Nuovo crollo alla Borsa di Tokyo per il titolo della Toshiba, dopo l’annuncio di ieri circa una possibile svalutazione degli asset di una divisione statunitense per svariati miliardi di dollari. Le azioni quest’oggi hanno perso il 20%, il massimo consentito dalle autorità di Borsa.

Dopo aver ceduto il 12% nella giornata di martedì, a mercati chiusi Toshiba aveva annunciato che il valore della acquisizione portate a termine dalla controllata Westinghouse Electric, per la realizzazione di un progetto relativo alle centrali nucleari di nuova generazione, deve essere ancora determinato, ma secondo le stime più attendibili potrebbe essere ridotto di circa 500 miliardi di yen, l’equivalente di 4,3 miliardi di dollari. Oltre a essere in ritardo, i costi del programma hanno superato eccessivamente le stime preventivate per via dell’incremento dei costi di progettazione delle società di servizi CB&I e Stone & Webster, rilevate da Westinghouse in gennaio.

