Turismo: Natale ok, Capodanno “super”

Piuttosto soddisfatti del weekend di Natale appena trascorso, gli operatori turistici del Levante guardano già alle prossime festività. Le prenotazioni per Capodanno, infatti, fioccano numerose, complici anche le nevicate contenute e il calo dei viaggi all’estero per ragioni di sicurezza. «A Natale l’occupazione è stata buona, migliore rispetto agli anni scorsi e a Capodanno siamo quasi pieni, confermando le previsioni dei giorni scorsi – afferma Francesco Andreoli, presidente del consorzio Hotel&Restaurants di Sestri Levante -. I soggiorni sono brevi, di due notti in media, ma distribuiti in tutta la settimana. I turisti sono perlopiù italiani, ma anche francesi, tedeschi, statunitensi più qualcuno dal Nord Europa. Visti questi giorni, ci sono buone prospettive per il ponte dell’Epifania». A Rapallo, il presidente di Ugal Federalberghi, Aldo Werdin, si mostra altrettanto fiducioso: «Il Natale si conferma una festa da trascorrere soprattutto in famiglia: è andato come gli altri anni, senza infamia e senza lode – afferma -. A Capodanno ci aspettiamo un’affluenza ottima, in prevalenza di turisti italiani, ma anche francesi, svizzeri e alcuni russi i quali soggiorneranno in Riviera nei dieci giorni successivi».

I fatti stanno confermando che il 5 per cento in più di presenze e arrivi sarà probabilmente raggiunto, così come avevano auspicato anche il presidente della Regione, Giovanni Toti, e l’assessore al turismo, Gianni Berrino, nel corso dei recenti Stati generali del Turismo. «L’utilizzo dei nuovi canali di comunicazione apre gli orizzonti a una promozione del territorio a 360 gradi con una forte capacità di penetrazione impensabile fino a pochi anni fa», afferma Berrino. E anche il recente accordo con il social Airbnb, specializzato nell’affitto di appartamenti per le vacanze, va nell’ottica di un ampliamento dell’offerta. Oltre agli albergatori, a sorridere sono pure i titolari di ristoranti e trattorie. La crisi nelle tavole e nei forni di Recco, tanto per citare il comune numero uno nella ristorazione, è un ricordo lontano.

di Sara Olivieri, Edoardo Meoli -IL SECOLO XIX