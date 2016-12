Da Mps al decreto: banche in Borsa +30% in un mese

Il 2016 è stato un anno da dimenticare per le banche italiane in Borsa. I nodi per anni rimasti irrisolti, legati al capitale e all’enorme fardello di crediti deteriorati, sono venuti al pettine quando, con la risoluzione di Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cariferrara alla fine del 2015, il mercato ha iniziato a prefigurare un redde rationem anche per gli istituti più grossi. Come il Monte dei Paschi o Carige. Gli eventi di queste ultime settimane, che hanno visto lo Stato fare un passo da molti atteso nella direzione della nazionalizzazione di Mps, chiudono virtualmente il cerchio di una vicenda e di un’annata complicata per il settore.

La speranza di oggi è che l’intervento dello Stato nel capitale degli istituti in difficoltà, seppur tardivo, possa fornire quell’attesa soluzione di sistema ad un problema che i diversi interventi fatti da Stato e industria bancaria quest’anno (come il fondo Atlante) non sono finora stati capaci di risolvere in maniera efficace. È sulla base soprattutto di questa speranza che nell’ultimo mese il settore bancario ha guadagnato il 30% in Borsa facendo da traino a tutto l’indice Ftse Mib (+19%).

Certo un conto sono le speranze e un’altro è la realtà dei fatti. In questo senso perché il trend di queste ultime settimane si consolidi è necessario che il cammino del risanamento del settore bancario italiano sia sgombro da ostacoli. Cosa che appare tutt’altro che scontata viste le incognite che pesano sulla partita. Una di queste riguarda il coinvolgimento dello Stato nel salvataggio di Mps. Se per un aumento di capitale con risorse private la Bce aveva chiesto un piano da 5 miliardi ora che si profila un intervento dello Stato il conto dovrebbe salire a 8,8 (vedi articolo a pag. 3).

La direttiva sulle risoluzioni bancarie (BRRD) prevede la possibilità di una «ricapitalizzazione precauzionale» purché vengano rispettate alcune specifiche condizioni (l’intervento, ad esempio deve essere temporaneo). In questo senso sarà necessario che la procedura in deroga alle norme europee ottenga il via libera dalle autorità competenti (Commissione europea e Bce). Non sarà però una passeggiata visto come nel resto d’Europa leggono la vicenda. Ieri il Financial Times ieri riportava diverse prese di posizioni di parlamentari tedeschi (sia della Cdu che dell’Spd) che stigmatizzavano il salvataggio di Mps definendolo «aiuto di stato illegale» e un sistema per «aggirare la normativa europea sui salvataggi bancari».

Per capire se e come il recupero delle banche in Borsa potrà proseguire sarà poi cruciale capire come gli ultimi sviluppi della partita saranno giudicati da Dbrs che il prossimo 13 gennaio dovrà pronunciarsi sul merito di credito dell’Italia. Una decisione che ha importanti ripercussioni sul settore bancario e sulla sua capacità di rifinanziamento. Nel giudicare la qualità di un titolo che un istituto presenta come collaterale (garanzia) per ottenere liquidità la Bce utilizza il migliore tra i rating assegnati dalle quattro agenzie di riferimento (S&P, Moody’s, Fitch e Dbrs). Migliore è la qualità del collaterale maggiore sarà la liquidità che si ottiene in cambio. Se il rating peggiora la Bce sarà costretta a fare un «haircut» del valore dei titoli presentati erogando meno liquidità. Oggi tre delle quattro agenzie (S&P, Moody’s, Fitch) assegnano all’Italia un rating nel cambo delle Triple B, ma i nostri titoli di Stato vengono valutati bene perché Dbrs ci assegna il rating A-, un gradino sopra la soglia delle Triple B. Se tuttavia quest’ultima dovesse bocciare il nostro Paese, il valore di BoT e BTp come collaterale subirebbe un colpo. Con effetti a cascata sulle condizioni di rifinanziamento dei nostri istituti di credito, i principali detentori del debito pubblico, che finirebbero col peggiorare significativamente.

Insomma la decisione è di grande importanza e in questo senso sarà cruciale il giudizio sul decreto banche da parte degli analisti. Nel valutare il rating sull’Italia – ha dichiarato nei giorni scorsi il capo economista dell’agenzia Fergus McCormick – sarà determinante «come il governo affronterà la ricapitalizzazione di Mps e quali misure vorrà mettere in atto per rimettere in piedi il settore bancario».

di Andrea Franceschi, Il Sole 24 Ore