Le promozioni ADSL di Infostrada, TIM, Fastweb, Vodafone.

Il servizio di comparazione gratuita di Tariffa.it può essere un valido aiuto se stai valutando di cambiare operatore telefonico oppure vuoi attivare una nuova linea ADSL.

Se vuoi sfruttare la calma e tranquillità delle vacanze natalizie per valutare il cambiamento dell’operatore telefonico per la rete fissa e internet di casa oppure per attivare una nuova linea ADSL, questa panoramica Ti sarà utile per avere le idee più chiare sulle promozioni delle principali compagnie del mercato italiano.

COME VERIFICARE COPERTURA ADSL E VELOCITA’

Pur essendo una tecnologia diffusa, l’ADSL non copre ancora l’intero territorio nazionale. Per questo è bene verificare innanzitutto che il servizio sia disponibile, e in secondo luogo valutare il tipo di copertura e la velocità di navigazione effettiva nella zona. Si tratta di operazioni semplici e immediate, che chiunque può svolgere in pochi minuti anche attraverso la sezione dedicata del comparatore gratuito Tariffa.it, che confronta solo gli operatori che offrono copertura diretta ULL per ogni comune italiano.

Una volta verificata la copertura, scopriamo insieme i dettagli dei piani tariffari ADSL disponibili al momento sul mercato italiano e le relative promozioni.

ASSOLUTAMENTE TUTTO INCLUSO CON LE OFFERTE INFOSTRADA

Infostrada propone tre diverse tariffe, con velocità di navigazione fino a 20 Mega.

Easy Internet: comprende chiamate gratuite con scatto alla risposta per tutti i numeri nazionali e 25 Giga di traffico internet con la qualità della connessione ADSL. E’ la tariffa entry level di Infostrada dedicata ai navigatori occasionali, che però non vogliono rinunciare alla stabilità di una connessione di rete fissa. Scopri come attivare Easy Internet»

Absolute ADSL: comprende chiamate gratuite con scatto alla risposta per tutti i numeri nazionali e verso i fissi in Europa Occidentale, Stati Uniti e Canada. Con la promozione Internet Everywhere è possibile richiedere compreso nel prezzo una SIM Dati Wind e il Mobile Wi-Fi 4G a 0€ con 1 GIGA incluso ogni mese per navigare fuori casa. E’ inoltre possibile richiedere il ticket Cinema o il ticket Intrattenimento per accedere gratuitamente per 6 mesi ai contenuti di NOW TV, la internet TV di Sky. Scopri come attivare Absolute ADSL»

L’offerta All Inclusive Unlimited, invece, azzera anche lo scatto alla risposta. Anche in questo caso è possibile attivare una SIM dati Wind aggiuntiva per la navigazione fuori casa. Sempre incluso l’accesso gratuito per 6 mesi a NOW TV con la possibilità di scelta tra i canali di intrattenimento Sky o la libreria di 750 titoli dei canali dedicati al cinema. Scopri come attivare All Inclusive Unlimited»

INTERNET E’ SENZA LIMITI CON LE OFFERTE TIM

Le principali tariffe ADSL TIM si differenziano per velocità di connessione e servizi inclusi:

Internet Senza Limiti: comprende la navigazione illimitata fino a 7 Mega, mentre per le chiamate ai fissi nazionali si paga solo lo scatto alla risposta. Il prezzo è in promozione per sempre. Scopri come attivare Internet Senza Limiti»

TIM Smart Casa: è il piano tariffario di TIM per connettersi e telefonare senza limiti. Si naviga fino ad un massimo di 20 Mega in download e 1 Mega in upload. Oltre alle chiamate senza scatto verso tutte le numerazioni fisse e mobili nazionali, include l’accesso alla web TV TIMvision con il meglio di cartoni, cinema, serie TV, documentari e musica, sempre on demand, senza interruzioni pubblicitarie. Una promozione sconta il costo mensile per i primi 12 mesi. Scopri come attivare TIM Smart Casa»

Tim Smart Casa e Sky TV: include tutti i servizi di Tim Smart Casa con l’aggiunta della tv di Sky, My Sky, Sky On Demand e 18 mesi di Sky Box Sets. Il modem router Wi-Fi è compreso. Scopri come attivare TIM Smart Casa e Sky TV»

IL POKER D’ASSI DELLE TARIFFE FASTWEB

Fastweb propone ai nuovi clienti quattro diverse tariffe, tutte con velocità fino a 20 Mega in download.

JOY: comprende solo la navigazione ad internet illimitata, oltre a 6 mesi di Cinema o Intrattenimento con NOW TV o 6 mesi di servizio Xbox Live o PlayStation Plus. E’ la soluzione ideale per il gaming online. JOY, infatti, è ottimizzata da Fastweb per offrire le migliori prestazioni possibili con tempi di latenza (ping) molto bassi, elevata velocità e stabilità di linea. Una promozione blocca il prezzo il mensile. Scopri come attivare JOY»

Jet: offre internet illimitato e una linea telefonica fissa. Per le chiamate ai fissi nazionali si paga soltanto lo scatto alla risposta. Una promozione sconta il costo mensile per i primi 12 mesi. Scopri come attivare Jet»

SuperJet: è il pacchetto “all inclusive” di Fastweb. Oltre alla navigazione senza limiti comprende le telefonate a fissi e cellulari nazionali. La promozione in corso sconta il costo mensile per il primo anno. Grazie alla partnership con Fastweb, i clienti Enel Energia posso godere di vantaggi esclusivi con la sottoscrizione di questa tariffa. Come regalo di benvenuto si può scegliere tra 12 mesi di abbonamento gratuito a: Xbox Live o Playstation Plus per gli appassionati di gaming, DropBox per l’archiviazione cloud oppure Edicola Digitale per leggere il quotidiano preferito. Scopri come attivare SuperJet»

Sky&Fastweb: la TV di Sky, internet, telefonate (con lo scatto alla risposta) tutto in unico conto telefonico. Nell’abbonamento c’è incluso per 18 mesi anche il servizio Sky Box Sets che da accesso alle stagioni complete delle migliori Serie TV, da vedere quando vuoi con My Sky connesso a Internet. Il costo mensile di questa tariffa è in promozione per 18 mesi! Scopri come attivare Sky&Fastweb».

Super ADSL è l’offerta di Vodafone per connettersi senza limiti fino a 20 Mega e telefonare con lo scatto alla risposta ai fissi nazionali. Il piano include una SIM con 1 GIGA di traffico internet 4G per navigare anche fuori casa. Il costo mensile è fisso per sempre se si è clienti Vodafone anche sulla rete mobile. Scopri come attivare Super ADSL»

La versione Super ADSL Family, invece, si distingue per le chiamate illimitate senza scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Anche in questo caso il costo mensile è fisso per sempre se si è cliente Vodafone anche sulla rete mobile. Scopri come attivare Super ADSL Family»

Giunti alla fine di questa panoramica non resta che scegliere l’offerta più adatta. Per approfondire l’analisi, e fugare ogni dubbio, il comparatore gratuito delle tariffe ADSL di Tariffa.it può essere un alleato prezioso per assicurarsi il piano tariffario perfetto. Buone festività!

di Federico Farioli, La Stampa