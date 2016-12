Fb, Messenger, WhatsApp e Instagram si vestono per Natale

Dagli adesivi alle videochiamate alle maschere, tutte a tema

Natale è vicino e l’ecosistema di applicazioni che fanno capo a Facebook, vestono panni a tema. Tante le novità lanciate di recente: dagli adesivi natalizi su Instagram alle videochiamate con WhatsApp.

Tra le ultime opzioni rese disponibili ci sono le “maschere” a tema festivo che gli utenti possono sovrapporre alle immagini delle dirette video in streaming. Un modo simpatico per scegliere di condividere con amici e parenti lontani il momento dell’apertura dei regali sotto l’albero o la preparazione delle pietanze per il pranzo. Anche le videochiamate da poco approdate su WhatsApp possono essere uno strumento per restare più vicini agli affetti lontani.

In tema di decorazioni potrebbe rientrare invece la foto profilo di Facebook, che si può personalizzare – anche con un video – con un’immagine temporanea, che “scompare” a feste finite.

Chi vuole ingannare il tempo libero può sbizzarrirsi sui giochi di Messenger, mentre per mettere a punto l’organizzazione di viaggi e altre attività si può provare a chiedere aiuto alle bot – chat automatizzate – che stanno comparendo sulla stessa Messenger. Sull’applicazione di comunicazione istantanea del social in blu è arrivata da poco anche una nuova funzione fotocamera con opzioni per aggiungere un tocco natalizio a foto e video inviati. Non potevano mancare filtri e adesivi ad hoc su Instagram, applicazione su cui Facebook sta investendo molto, anche seguendo le orme di Snapchat.

ANSA