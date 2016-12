L’amore per la montagna filo conduttore del nuovo numero di Gentleman

L’amore per la montagna: il profumo della neve, l’eleganza del cashmere, l’energia dello sport, i luoghi più belli per festeggiare il Natale con famiglia e amici. Questo il filo conduttore del nuovo numero di Gentleman, il mensile per gli uomini che amano la vita, in edicola oggi con Milano Finanza e martedì 27 con ItaliaOggi, che sarà distribuito anche nelle località di montagna più prestigiose, con una serie di iniziative speciali a Courmayeur, in Alta Badia, Cortina, Madonna di Campiglio e Mascognaz.

In copertina, il capostipite dei taste maker, Gelasio Gaetani D’Aragona Locatelli, gentleman contemporaneo, maestro del savoir faire, esperto di vino e autore del libro The Italian Dream-Wine, Heritage, Soul, un viaggio emozionale che lo ha portato nel mondo delle grandi famiglie del vino italiano. Da Gelasio agli altri taste maker, Gentleman, ha poi stilato una classifica internazionale di influencer in grado di dettare e, appunto, influenzare il gusto a 360 gradi.

Altri grandi protagonisti del giornale diretto da Giulia Pessani, il presidente del gruppo Azimut Benetti, Paolo Vitelli e sua figlia Giovanna, vicepresidente esecutivo di uno dei più grandi gruppi nautici al mondo, e capo di un progetto di hôtellerie di charme, in Valle d’Aosta. A seguire, anche una classifica di libri da regalare o da regalarsi, un’intrigante indagine sull’eterna sfida tra champagne e spumanti, le macchine 4×4 più potenti per viaggiare con stile sulla neve, e una selezioni degli orologi legati al mondo delle corse, dell’aviazione e della nautica.

Come sempre la moda arricchisce ulteriormente anche questo numero, con un servizio fashion scattato ad alta quota, tra neve del Monte Bianco e chalet di charme. Un servizio in still life con una serie di capi e accessori tecnici, specifici per praticare sport invernali, e un altro servizio che è una vera e propria guida allo stile per il tempo libero da grande freddo.