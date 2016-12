Dopo il fallimento i contratti di Selpress passano a Mimesi

Nella giornata di ieri, 22/12/2016, in seguito a procedura fallimentare e dopo una formale pubblica asta, è stato definito il passaggio in continuità dei contratti in corso della società di rassegne stampa e web Selpress a Mimesi, che appartiene al gruppo DBInformation di Roberto Briglia e Gianni Vallardi.

Selpress è un’azienda storica del settore, con consolidata tradizione e numerosi clienti importanti. È appartenuta al gruppo Visibilia e negli ultimi anni non è riuscita a superare gravi difficolta economiche e finanziarie.

L’amministratore delegato di Mimesi, Marina Bonomi, ha dichiarato: “Siamo lieti di avere la possibilità di incrementare il numero dei clienti che usufruiscono dei nostri servizi. Mimesi nel 2016 ha avuto una crescita molto consistente delle proprie attività e dei ricavi conseguenti. L’acquisizione dei contratti Selpress accelera un processo già in corso e ci dà la possibilità di valorizzare ancor di più i nostri prodotti evoluti e personalizzabili di monitoraggio dei media al servizio delle aziende”.