Facebook: salgono HuffPost e Corriere

Qualche variazione nella classifica di novembre dei contenuti editoriali su Facebook realizzata sulla base dei dati della survey realizzata da Audiweb con Nielsen. Primi siti (si parla della fruizione all’interno dell’applicazione mobile di Facebook mediante browsing e Instant Articles), come sempre sono Fanpage, che a novembre ha 7,45 milioni di utenti tramite il social e 101,2 milioni di pagine viste, e Repubblica, secondo con 5,5 milioni di utenti e 24,9 milioni di pagine visualizzate.

Al terzo posto, in salita dal quarto, c’è invece Huffington Post (oltre 4,6 milioni di utenti e 14,4 milioni di pagine) mentre a ottobre questa posizione era occupata da La Stampa, ora all’ottavo posto con 1,9 milioni di utenti e 6 milioni di pagine.

In salita al quarto posto dal sesto il Corriere della Sera (3,4 milioni di utenti, 12,4 mln di pagine), stabile Il Fatto (3,26 mln e 16,3 mln rispettivamente).

Fra le altre testate: Messaggero 2 milioni di utenti, Leggo e Tgcom24 1,7 milioni, Libero quotidiano 1,1 milioni, Sole 911 mila.

Italia Oggi