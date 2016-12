Roma Capitale. Inizia male la nuova assessore alla Sostenibilita’ Ambientale

Inizia male la nuova assessore alla Sostenibilità Ambientale, Pinuccia Montanari. Leggiamo di dichiarazioni ovvie: produrre meno rifiuti, riciclo e pulizia delle strade. Chi direbbe il contrario? Eppoi, l’assessore Montanari annuncia questa “rivoluzione” nel blog di Beppe Grillo (in questo segue la sindaca Raggi). Vorremmo ricordare alla neo assessore che esistono le sedi istituzionali, per esempio la Giunta e il Consiglio Comunale o, a volere, il portale del Comune, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, per presentarsi ed esporre il proprio programma. L’utilizzo dei blog privati, di chiunque siano, fa parte della comunicazione personale e si prestano molto bene per gli slogan non per i ragionamenti.

Aspettiamo dalla neo assessore un programma per riportare la Capitale d’Italia ad un minimo di “Sostenibilita’ Igienica” e le ricordiamo che e’ l’assessore di tutti cittadini romani.

Primo Mastrantoni, segretario Aduc