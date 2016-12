Tra immagini e Cultura

AGRPRESS Forte della lunga esperienza acquisita e testimoniata dall’imponente archivio fotografico, ha saputo coniugare, nel corso degli anni, la tradizione del mestiere con le nuove tecnologie fornendo ai propri clienti servizi fotografici e riprese video su eventi, conferenze stampa e convegni su commissione. Inoltre fornisce immagini di archivio e foto relative a notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacolo a giornali. ed emittenti televisive nazionali ed internazionali. Agrpress realizza anche libri fotografici a corredo di mostre storiche .

L’archivio fotografico dell’Agenzia AGR del Gruppo Riccardi, iscritto presso la Soprintendenza Archivistica del Lazio di Roma in qualità di Patrimonio di interesse Nazionale, è composto da oltre tre milioni di negativi originali, che ritraggono infiniti momenti più o meno noti della vita politica, sociale e di costume che hanno caratterizzato gli ultimi 60 anni di storia italiana.

L’archivio, realizzato da Carlo Riccardi, e conservato con cura dal figlio Maurizio all’interno della storica agenzia fotografica Agr, situata nel cuore di Roma, rappresenta un tesoro di informazioni su eventi e personaggi, una miniera per capire la nostra storia attraverso le immagini, non solo dei divi che popolavano lo star system del dopoguerra (Federico Fellini, Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, Alberto Sordi, Sophia Loren …) o dei politici che di fatto hanno scritto la storia, ma anche con l’ausilio di foto che ritraggono le persone comuni protagoniste della vita reale. raccontando la storia sociale italiana anche attraverso i movimenti sindacali e le aziende storiche che hanno fatto grande il nostro paese.

La parte espositiva dedicata all’archivio ed agli eventi:

Spazio5 è la sede dell’Istituto Quinta Dimensione che si propone alle aziende, al mondo dell’arte e della comunicazione mettendo a disposizione competenza, esperienza e professionalità.

La location è un originale spazio storico dove trovano posto eventi raffinati, incontri di lavoro, vernissage, presentazioni che possono godere di un’atmosfera unica.

Spazio5 propone anche una visione innovativa: il linguaggio dell’arte come forma di comunicazione. L’impegno è quello di sviluppare il connubio fra arte e impresa collaborando per la realizzazione di eventi dal forte carattere culturale, in grado di veicolare il messaggio in modo unico e inedito.

Spazio5 è soprattutto luogo di incontro dove anche i meeting di lavoro possono fondersi al linguaggio dell’arte.