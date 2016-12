ProBeam, il proiettore laser che vuole battere il televisore

Piccolo e smart, è nitido anche in piena luce

Il tv ha i giorni contati. Questo potrebbe essere lo slogan del nuovo ProBeam, il proiettore laser firmato LG che potrebbe rappresentare una vera alternativa al classico televisore.

Contrassegnato dal codice HF80J, il proiettore si contraddistingue innanzitutto per la sua forma compatta, lunga e alta più che larga e bassa. Il peso di soli 2,1 chilogrammi lo rende abbastanza trasportabile mentre a livello di potenza si parla di ben duemila lumen, abbastanza insomma per proiettare nitidamente anche in piena luce.

In più a bordo troviamo anche webOS, il sistema operativo che rende questo proiettore smart e in grado di caricare app ma anche di riprodurre contenuti da smartphone e tablet. In più a bordo c’è anche il “Sound Sync Adjustment”, tecnologia che riallinea suoni e immagini annullando di fatto il classico ritardo che troviamo in tanti concorrenti.

Va detto che per ora l’HF80J è stato solo annunciato, non si conoscono prezzo e altre caratteristiche ma ne sapremo di più alla presentazione ufficiale, che si terrà al CES di Las Vegas a inizio gennaio.

Wired