Gli acquisti online per le festività valgono oltre 4,5 mld di euro

Gli acquisti online di novembre e dicembre valgono oltre 4,5 miliardi di euro, in crescita nell’intorno del 18% rispetto al 2015. Per il Natale alle porte, secondo Confcommercio, ogni italiano spenderà circa 300 euro per fare regali ai familiari e amici e per prepararsi (e preparare la casa) alla vigilia.

La novità di questi ultimi anni è il maggior ricorso all’e-commerce dei consumatori italiani. Dai dati dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm del Politecnico di Milano emerge che gli acquisti online di novembre e dicembre valgono oltre 4,5 miliardi di euro (quasi il 25% della domanda di e-commerce annuale), in crescita nell’intorno del 18% rispetto al 2015. Sul web, oltre ai regali sono stati acquistati anche prodotti per addobbare casa, cibo e vino da gustare nei momenti conviviali e biglietti aerei e ferroviari per raggiungere i parenti o per concedersi un po’ di riposo in mete esotiche o città culturali. La modalità e-commerce è preferita per evitare lo stress dell’acquisto da negozio fisico (code alle casse ) e dall’altro permette di accedere a una gamma più ampia di prodotti e a sconti speciali dedicati al canale.

Nel nostro paese, la gran parte dei regali, comprati online o in negozio, è costituita da prodotti tecnologici (smartphone, ma anche tv, ebook reader e piccoli elettrodomestici), capi di abbigliamento e accessori (borse e gioielli in primis), oggetti di design e cosmetici. In crescita i libri (sia fisici sia ebook), i giocattoli, i prodotti enogastronomici di nicchia, le gift card, i viaggi (sia in città d’arte, europee e oltreoceano, sia in isole) e le esperienze (cene stellate, corsi di cucina, ingressi alle terme).

Sul fronte dell’offerta, anche gli operatori di e-commerce prestano sempre più attenzione a garantire un’esperienza d’acquisto funzionale, piacevole ed emozionale.

Sono numerosi i casi con selezioni speciali per il Natale, in cui il web shopper alla ricerca del regalo perfetto può navigare per categorie, per età e per fascia di prezzo. Inoltre sono diversi i siti di e-commerce che hanno sposato progetti particolari per stimolare l’acquisto online. Tra le iniziative più apprezzate c’è la possibilità di personalizzare, il reso posticipato fino a fine dicembre anche per acquisti effettuati a novembre, la possibilità di acquistare gift card da regalare, le consegne lampo e l’offerta di confezioni regalo con messaggi d’auguri (cartacei o musicali).