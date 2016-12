Cattolica assicurazioni, FCA, Ansaldo, Mapendo, Ima, Eurizon, Airbus. Ecco tutte le novità

Cattolica assicurazioni. È stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Fata assicurazioni danni in Cattolica ass. Tale scelta, precisa la compagnia, costituisce l’ultimo passo di un percorso di rapida ed efficace integrazione di Fata all’interno del gruppo, coerente con la scelta strategica di Cattolica di rafforzarsi nel comparto agroalimentare, anche in seguito alla conclusione di accordi di portata strategica con realtà associative di primaria importanza.

Fiat Chrysler. Harris Associates detiene indirettamente, dal 19 dicembre, una partecipazione del 2,92% nel capitale di Fca.

Ansaldo energia ha ottenuto un finanziamento settennale di 80 milioni di euro, erogato dalla Bei nell’ambito del Piano Juncker. L’operazione è stata strutturata con il contributo di Ethica e Mittel Debt Advisory.

Falck Renewables, tramite la controllata Assel Valley Wind Energy, ha sottoscritto con The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj e Banco de Sabadell un contratto di finanziamento in project financing per 42,3 milioni di sterline, per il parco eolico scozzese di Assel Valley.

Mapendo. I soci di Iag, network di business angels in Italia, hanno investito 520 mila euro nella start-up specializzata nella gestione di campagne di acquisizione utenti per app mobile.

Ge Healthcare Italia. Marco De Luigi è stato nominato presidente e a.d. della divisione medicale di General Electric.

Ima, attraverso la controllata Gima, ha sottoscritto un accordo per rilevare l’80% del capitale di Mapster, società parmense che opera nel settore delle macchine automatiche per il caffè. Inoltre acquisirà inoltre il 49% della ferrarese Petroncini impianti.

Eurizon. «Ci avviciniamo alla fine dell’anno con risultati in costante crescita. Con 2,6 miliardi di raccolta netta a novembre, Eurizon Capital registra il dato mensile più elevato nel 2016»: lo ha detto Massimo Mazzini, responsabile marketing della sgr di Intesa Sanpaolo.

Airbus ha finalizzato l’accordo da 18 miliardi di dollari che consentirà la vendita di 100 velivoli all’Iran, a meno di due settimane dalla sottoscrizione di un simile contratto da parte di Boeing.

