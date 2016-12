Addio a Franca Sozzani, storica direttrice di Vogue Italia

La parola più usata per descriverla era zarina. Zarina della moda italiana. A ben guardare una definizione sibillina, che spiega, certo, quanto influente e potente fosse Franca Sozzani, scomparsa ieri a soli 66 anni dopo una malattia che in un anno ha consumato la sua famosa e inesauribile energia. Ma quella parola, zarina, spiega anche quanto fosse invidiata, specie nel nostro Paese, secondo un copione molto italico.

Era invidiata per la sua posizione di direttore di Vogue Italia dal 1988 – un record alla guida di una rivista che nemmeno Anna Wintour, direttore di Vogue America, può vantare. Ma era invidiata – e per fortuna anche molto ammirata – per quello che aveva fatto per la moda italiana e per la sua immagine e promozione all’estero. Dal 2006 era inoltre direttore di Vogue Uomo e dal 2015 era direttrice responsabile di tutti i periodici col marchio Vogue, fiore all’occhiello, in Italia, del colosso americano Condè Nast.

Anna Wintour on her 30-year friendship with Franca Sozzani: https://t.co/SVatVTTyjf — Vogue Magazine (@voguemagazine) 22 dicembre 2016



Laureata in lettere, era diventata giornalista per caso, per sua stessa ammissione, però il lavoro era diventato quasi subito una divorante passione, che partiva dalla moda ma comprendeva la scoperta e il lancio di nuovi talenti, la ricerca di una via italiana al racconto del fashion system attraverso una rivista patinata e la curiosità per il mondo della fotografia e dell’arte. Sua l’idea di Who’s On Next?, concorso per talenti emergenti che ha individuato molti degli stilisti, italiani e non solo, della generazione cresciuta all’ombra dei grandi: Giorgio Armani, Gianni Versace, Miuccia Prada e Dolce&Gabbana.

Tutte le sue passioni Franca Sozzani le aveva trasmesse al figlio Francesco, classe 1982, che in settembre presentò il documentario dedicato alla madre al festival del cinema di Venezia, intitolato “Chaos and Creation”. Pochi giorni fa era stata a Londra in occasione dei British Fashion Awards per ricevere il premio ideato da Swarovski per rendere omaggio alle persone che hanno aiutato a cambiare il mondo in positivo. Nel 2011 infatti era stata nominata Goodwill Ambassador dalle Nazioni Unite per il suo impegno a supporto di realtà diverse, per Dna e geografia, ma tutte appartenenti al mondo della moda. Instancabile nel raccogliere fondi e sensibilizzare sulle condizioni di vita in molti Paesi africani, specie per le donne, ha usato il suo carisma e i suoi infiniti contatti per dare forza ai progetti di charity. La Vogue Fashion Dubai Experience, ideata e organizzata da Franca Sozzani dal 2013 al 2015, servì anche a questo.

Ma l’elenco dell’impegno a favore dei meno fortunati sarebbe infinito ed è solo l’ultimo passo di un percorso che ha visto Franca Sozzani imprimere cambiamenti significativi nella cultura e nella società italiana. Soprattutto attraverso numeri speciali di Vogue, che con le fotografie dei più grandi artisti del mondo e gli articoli di scrittori e intellettuali hanno affrontato temi come il razzismo, la discriminazione contro le modelle nere, l’abuso di chirurgia plastica, le storture degli ideali di bellezza legati alla magrezza. «Questa è la notizia più triste che io abbia mai dovuto comunicarvi», ha scritto in una nota Jonathan Newhouse, chairman e chief executive di Condè Nast International. «Franca è stata una dei più grandi direttori che abbiano mai fatto un magazine. Esigeva che le persone intorno a lei dessero il meglio, e loro lo davano. Capiva bene il business ed era aperta alle idee e agli esperimenti. Era estremamente severa, specialmente con se stessa». Franca Sozzani era conosciutissima anche all’estero, ma sull’argomento, a suo figlio Francesco, nel documentario aveva detto: «La fama, quella vera, deriva delle capacità vere, dall’avere fatto cose vere».

Giulia Crivelli, il Sole 24 Ore