Industria, fatturato e ordinativi a due velocità: bene su mese, in calo su anno

Industria a due velocità nei dati Istat di ottobre: sia il fatturato (+0,8%) che ordinativi (+0,9%) mostrano un deciso aumento rispetto al mese precedente, ma un calo invece rispetto a ottobre 2015. Entrambi gli indici infatti, rileva l’Istat, perdono rispettivamente il 4,1% e il 3,2%. L’incremento congiunturale del fatturato è maggiore sul mercato interno (+1% da settembre) rispetto a quanto osservato sul mercato estero (+0,3). Gli ordinativi mostrano invece andamenti simili, +1% sul mercato interno e +0,9% su quello estero.

Per il fatturato, la maggiore diminuzione tendenziale, nel comparto manifatturiero, riguarda la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica (-18,7%), mentre l’incremento più rilevante si registra nelle industrie alimentari e delle bevande (+3,4%). Per gli ordini, invece, la flessione più rilevante è nella fabbricazione di computer e prodotti di elettronica (-17,4%), mentre l’aumento maggiore si osserva nei macchinari (+0,7%).

Nella media degli ultimi tre mesi, l’indice complessivo del fatturato cresce del 2,3% rispetto ai tre mesi precedenti (+2,1% per il fatturato interno e +2,6% per quello estero), quello degli ordinativi del 3,3%.

